朝天宮封街席開4千桌除疫法會 內政部長親往開香

雲林縣北港朝天宮為幫全球冠狀肺炎疫情祈福，將原有3天上元法會延長為10天，擴大舉辦「除疫息災梁皇大法會」，今天最後1天，朝天宮封了兩條廟週大街，席開約4千5百桌，舉行全國規模最大的驅疫普度法會，內政部長徐國勇應邀開香，為全球疫情祈福，場面盛大。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，廟方每年上、中、下元都會舉辦法會，元宵上元法會原只3天，今年對岸及各國受冠狀肺炎嚴重衝擊，籠罩疫情中，帶來嚴重亡病，全球惶恐，因而決定把上元法會延長為10天，擴大為法會最高等級的「皇梁寶韱大法會」。

10天來每天清晨到晚間，20位來自各寺廟的高僧團，展開灑淨、點榜及獻供、誦經等儀式，朝天宮董監事會也天天跟隨僧團唸誦跪拜，為全民祈福。

今天下午朝天宮將廟前大街及廟四周延伸到廟後仁和路進行封路，號召友宮和企業商會、社團鋪戶，席開四千多桌供奉大批供品，展開全國規模最大的驅疫普度大會，場面莊嚴盛大。北港鎮民說，這次法會規模前所未見。

內政部長徐國勇受邀為法會開香，立委蘇治芬、縣議員蔡岳儒、黃美蘭、北港鎮長蕭永義等陪同，並由蔡咏鍀率全體董監事隨同誦經跪拜，共祈保佑嚴竣疫情儘快落幕，眾生安康。

蔡咏鍀說，媽祖仁愛濟世，護佑四方，包括921、高雄氣爆等國家重大災難，朝天宮均會舉辦大法會，為國祈福，今年疫情，需要宗教安撫民心，共同對抗疫情，這次法會除了媽祖還恭迎三官大帝、觀音菩薩等神明坐鎮法壇，法會升等為梁皇寶懺大法會，增誦藥師懺、梁皇寶懺等經文。

蔡咏鍀指出，今天最後一天圓滿燄口，法師增至36位，朝天宮廟史記載，北港媽祖民間傳說早有除疫事蹟，今天媽祖也顯神蹟，氣象預報要變天，但今天法會一整天艷陽高照，期待借由這次大法會，保佑全球早日遠離疫災。