防新冠疫情！嘉基醫院下周入院身分查核 說明篩檢方式

嘉義基督教醫院昨公告，因應新冠肺炎防治，2月17日（下周一）起，門診大樓及住院大樓所有出入口將進行旅遊史查核，進入醫院民眾請攜帶健保卡、並配戴口罩，另陪同親友到院就診，或到醫院探病民眾，也請攜帶健保卡，或憑身分證件確認ID號碼，查詢旅遊史。

2月18日（二）起，門診及保健大樓夜診全停，部分門診若移至住院大樓，將另行公告，所有下午診病人請於下午5點前報到，5點後管制進入門診。

嘉義基督教醫院說明，亞洲周邊國家，陸續發生新型冠狀病毒社區感染，中央流行疫情指揮中心，持續增加公佈大陸一級流行地區及亞洲周邊國家疫情，並呼籲從這些國家或地區返國者，14日內暫勿前往醫院探病或陪病。

嘉基醫院因應國際疫情變化，為建構讓民眾安心就醫，醫護同仁可安心工作環境，參考國內多家醫院防疫措施，醫院實施多項措施，包括減少出入口、增加防疫篩檢站、增加檢驗新方法，協助疾病鑑別診斷。

下周一起規範進出門診大樓，住院大樓所有民眾都要插卡查詢旅遊史，增加急診隔離檢疫空間，規範民眾就醫行進動線，電梯出入口分流量測體溫等措施。若有疑似個案隨即安排至防疫篩檢站作進一步診療。