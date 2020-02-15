穩定鳳梨產銷 台南鳳梨收購加工計畫啟動

台南鳳梨產季預計下月中下旬展開， 因應新冠肺炎疫情預期恐衝擊台灣農產品外銷，台南市政府農業局今公告「109年度鳳梨收購加工作業計畫」，預定第一階段收購2千公噸台南地區鳳梨，本月17日至今年5月底止向農業局提出。

台南市政府農業局日前在市長黃偉哲指示，已於本月5日提出「109年度本市鳳梨產銷因應措施」，擬透過擴展內外銷及啟動加工等多元措施，全力確保臺南鳳梨產銷平衡，今下午再度提出進一步加工作業。

農業局說，針對鳳梨採購加工措施，配合農糧署穩定鳳梨今公告「109年度鳳梨收購加工作業計畫」，預定第一階收購2千公噸臺南地區鳳梨，自2月17日至5月31日止向台南市政府農業局提出申請；加工廠商向供應單位採購台南地區鳳梨加工者，農糧署補助加工處理費每公斤3元，另補助供應單位集運費每公斤2元，以加強市場調節。

農業局長謝耀清指出，全台鳳梨種植面積約1萬1794公頃，主要產區為屏東縣、南投縣、嘉義縣及高雄市，台南市種植面積約1千740公頃，僅次於屏東縣，預估今年度台南地區鳳梨總產量達7萬餘公噸，

農業局說，今年盛產期間約4至5月，台南地區將於3月中下旬陸續上市，產區以關廟、歸仁、新化及山上為主要產地，種植品種以台農17(金鑽)為主，預計4月進入臺南鳳梨盛產期。