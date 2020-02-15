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神奇！內政部長拜完媽祖 3名失蹤檢疫者很快找到

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
北港朝天宮席開四千多桌，舉辦國內規模最大的驅疫息災大法會，內政部長徐國勇應邀開香。記者蔡維斌／攝影

國人聞疫色變，連續2天傳出居家檢疫者失聯，內政部長徐國勇今天下午到雲林縣參加北港朝天宮除疫息災大法會強調，已在第一時間通令全國各警察局，以通緝犯、重大刑案規格全力搜尋。而在徐部長拜完媽祖後不久，馬上傳來今天逃跑的3名居家檢疫者也已找到，「神明果然發揮神威」讓大家感到神奇。

昨天有3名香港入境民眾，逃避居家檢疫，行縱不明，不料，今天又傳出3名居家檢疫者失聯，引起關切，民眾也感擔憂，徐國勇今天受邀到北港朝天宮除疫息災大法會主持開香，受訪時徐部長說，已在昨天獲報的第一時間，通令全國各警察單位，以通緝犯、重大刑案規格全力尋找，昨天這3名香港入境的人已在3小時內尋獲，並送到檢疫所強制隔離檢疫。

徐國勇除向全國警察、村里鄰長及村幹事，辛苦協助防疫表達感謝，並強調，疫情嚴竣，每個人對自己要負責，對自己負責就是對社會、國家負責，尤其自己是潛在風險者，應要配合落實居家檢疫或隔離，才能護自護人，他呼籲接受檢疫隔離的人，不要趴趴走，維護疫情安全，人人有責。

在徐部長主持開香並隨僧團參拜後不久，即傳來今天失聯的3人已被尋獲並送隔離檢疫，好消息傳來，引起北港地區民眾議論，有人認為徐部長才拜完媽祖，接受媒體訪問後不久，失聯的人馬上找到，大家都感神奇，有人說果然神威顯赫。

內政部長徐國勇針對隔離檢疫者失聯之事，受訪時表達看法，他受訪並拜完媽祖後，失縱者很快就找到，民眾直呼神奇。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮席開四千多桌，舉辦國內規模最大的驅疫息災大法會，內政部長徐國勇應邀開香。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮席開四千多桌，舉辦國內規模最大的驅疫息災大法會，內政部長徐國勇應邀開香。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 徐國勇 新冠肺炎
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