神奇！內政部長拜完媽祖 3名失蹤檢疫者很快找到

國人聞疫色變，連續2天傳出居家檢疫者失聯，內政部長徐國勇今天下午到雲林縣參加北港朝天宮除疫息災大法會強調，已在第一時間通令全國各警察局，以通緝犯、重大刑案規格全力搜尋。而在徐部長拜完媽祖後不久，馬上傳來今天逃跑的3名居家檢疫者也已找到，「神明果然發揮神威」讓大家感到神奇。

昨天有3名香港入境民眾，逃避居家檢疫，行縱不明，不料，今天又傳出3名居家檢疫者失聯，引起關切，民眾也感擔憂，徐國勇今天受邀到北港朝天宮除疫息災大法會主持開香，受訪時徐部長說，已在昨天獲報的第一時間，通令全國各警察單位，以通緝犯、重大刑案規格全力尋找，昨天這3名香港入境的人已在3小時內尋獲，並送到檢疫所強制隔離檢疫。

徐國勇除向全國警察、村里鄰長及村幹事，辛苦協助防疫表達感謝，並強調，疫情嚴竣，每個人對自己要負責，對自己負責就是對社會、國家負責，尤其自己是潛在風險者，應要配合落實居家檢疫或隔離，才能護自護人，他呼籲接受檢疫隔離的人，不要趴趴走，維護疫情安全，人人有責。