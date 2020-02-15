素人畫家獻愛心 義賣油畫所得供社區購買樓梯升降椅

嘉義縣竹崎鄉灣橋活動中心今天上午舉辦灣橋社區照顧關懷據點C級巷弄長照站揭牌儀式，以及鄉內素人畫家侯美蓮油畫展義賣，義賣所得將捐給灣橋社區發展協會購置樓梯升降椅設備。

侯美蓮表示，基於對繪畫的興趣，從小自學自然寫實的油畫創作，在得知社區想協助行動不便者，解決無法上下樓梯的問題，並籌措經費購買樓梯升降椅設備時，主動將珍藏多年的畫作捐獻給灣橋社區作為購置基金。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣老人人口眾多，比例高達19.76%，如何讓老人生活健康、快樂、有尊嚴，一直是嘉義縣重大目標，去年嘉義縣社區照顧服務據點涵蓋率，已從39%達到52%，未來將持續朝65％努力，翁章梁也保證，侯美蓮義賣後缺少的樓梯升降梯經費，將由縣府補助。