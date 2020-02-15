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素人畫家獻愛心 義賣油畫所得供社區購買樓梯升降椅

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
嘉義縣竹崎鄉灣橋活動中心今天上午舉辦素人畫家侯美蓮油畫展義賣，所得將捐給灣橋社區發展協會購置樓梯升降椅設備。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣竹崎鄉灣橋活動中心今天上午舉辦灣橋社區照顧關懷據點C級巷弄長照站揭牌儀式，以及鄉內素人畫家侯美蓮油畫展義賣，義賣所得將捐給灣橋社區發展協會購置樓梯升降椅設備。

侯美蓮表示，基於對繪畫的興趣，從小自學自然寫實的油畫創作，在得知社區想協助行動不便者，解決無法上下樓梯的問題，並籌措經費購買樓梯升降椅設備時，主動將珍藏多年的畫作捐獻給灣橋社區作為購置基金。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣老人人口眾多，比例高達19.76%，如何讓老人生活健康、快樂、有尊嚴，一直是嘉義縣重大目標，去年嘉義縣社區照顧服務據點涵蓋率，已從39%達到52%，未來將持續朝65％努力，翁章梁也保證，侯美蓮義賣後缺少的樓梯升降梯經費，將由縣府補助。

嘉義縣社會局表示，灣橋社區是竹崎鄉人口數最多的社區，總人口數5895人，65歲以上人口數達1048人，占17.7%，近年整體人口下降，老人數卻持續增加，嘉義縣政府除了辦理巷弄長照站C據點，近幾年也獲得建設及內部修繕經費，預計將讓當地居民享有更舒適的環境及長照服務品質。

嘉義縣竹崎鄉灣橋活動中心今天上午舉辦灣橋社區照顧關懷據點C級巷弄長照站揭牌儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉灣橋活動中心今天上午舉辦素人畫家侯美蓮油畫展義賣，所得將捐給灣橋社區發展協會購置樓梯升降椅設備。圖／嘉義縣政府提供

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