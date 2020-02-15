武漢肺炎影響 嘉市圖書館電子書借閱成長2成

武漢肺炎期間，嘉義市文化局圖書館電子書的瀏覽及借閱冊數，與去年同期相比，成長2成；故宮南院因應武漢肺炎疫情，則先暫停3月底以前的室內集會活動。

嘉義市文化局今天表示，武漢肺炎疫情升溫，圖書館電子書的點閱率也隨之提升，自今年1月24日起，電子書的瀏覽及借閱冊數和去年同期相比，成長2成，同時自助借書機的使用人次數也增加約2成。

嘉義市文化局圖書館從102年起編列經費購置電子書與電子雜誌，民眾只要持有嘉義市文化局圖書館借書證，就可登入電子書平台借閱電子書與電子雜誌。

文化局指出，受武漢肺炎影響，各級學校寒假延長，前往圖書館溫書的學生並沒有因疫情而減少，圖書館每日定時清潔與消毒，書架、公共區域也會不定時清潔消毒，自助借書機每2小時清潔1次，出入口放置酒精、乾洗手，提供民眾使用。

另外，故宮南院因受武漢肺炎疫情影響，農曆春節期間參觀人數較去年春節減少3成，目前為因應疫情，南院先暫停3月底以前室內集會活動，包括故宮下午茶表演及冬季講堂等活動，戶外活動則不受影響。

故宮南院指出，參訪南院以國內遊客為主，考量疫情現況，目前開放時間維持不變，戶外活動皆照常辦理，後續將視疫情機動調整。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。