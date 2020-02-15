新打卡景點！台南左鎮化石園區長毛象古生物3D彩繪吸睛

台南市左鎮化石園區入口處，最近出現巨型古生物探頭探腦模樣十分逗趣，原來這是新的3D彩繪，立刻成為遊客拍照打卡熱點，並笑稱「驚見轉角古生物！」

化石園區表示，園區館舍緊鄰臺20線，往來交通相當便利，但道路入口處民宅林立，較缺乏顯而易見的指標，開車造訪的遊客容易走過頭。為了提供良好的方向指引，文化局特別協調在地，改造一旁的舊房舍，繪製了巨型古生物看板，讓前來參訪的民眾更易於識別進入園區的路線，減少台20線因園區造訪車輛迴轉造成的交通危險。

除了入口的亮點外，為拉近民眾與化石古生物的距離，除了入口的亮點外，為拉近民眾與化石古生物的距離，，營造出具可愛童趣氛圍、視覺感受超立體的考古現場，遊客可站在長毛象頭上、背上合影，也可喬裝考古人員與出土化石來場相見歡，相當有趣。