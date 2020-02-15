2020台灣燈會 後壁鹽水經典小鎮主題燈組吸睛

台南市政府受邀參加2020台灣燈會，以後壁、鹽水為主題，藉由入選經典小鎮規劃二大主題燈組參加，展現台南觀光旅遊獨有特色。

南市政府觀光旅遊局表示，這次以「月津拾光，菁寮拾味」為主題，打造出鹽水區主題燈組「走入時空，隨光呼吸」，後壁區主題燈組「反璞歸真，無米樂天」二大主題燈組，本月23日前在台中后里森林園區（原后里花博園區）展出，將鹽水蜂炮與後壁區將舉辦的國際蘭展活動、景點、在地美食、農特產等，透過花燈光影藝術勾勒出來。

其中，鹽水區主題燈組，以全球三大民俗慶典-鹽水蜂炮、永成戲院、電影看板鐵馬車、復古攝影機、月牙之輝、月津港畔、鹽水意麵、台灣詩路等，運用光影藝術勾勒出古今交錯百年月津，讓璀璨河光，與月光、星光、及燈體的浪漫暈光，共同譜寫出經典小鎮的人文脈絡，一起隨光呼吸。

後壁區主題燈組，以典型日式木造車站後壁車站、蘭花意象、傳統脫殼土礱、割稻飯、稻草人偶、嫁妝一牛車、米力小子、金黃稻浪等，以靜態展示搭配動態LED燈效，展現局部燈光閃耀及色調變化的律動展演。

「2020台灣燈會」相關資訊請上官網查詢 https://2020taiwanlantern.tw/