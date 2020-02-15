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出任台南山上水道博物館園長 流浪犬狗糧吃到飽

中央社 / 台南15日電

新興熱鬥景點的台南市山上花園水道博物館，決定收編一頭米克斯流浪犬，昨天更在臉書粉專徵求命名，館方今天敲定將狗兒命名為「園長」，暫時擔任園區守望，薪資是狗糧吃到飽。

台南市山上花園水道博物館13日宣布收編一頭時常闖進園區的米克斯流浪犬，昨天下午3時起在臉書粉專徵求命名，以園區、狗兒特性及一般通俗狗名為選項，公布「浪浪」、「四郎」、「多多」、「園長」、「小黃」、「來福」等6個名字徵詢網友意見。

山上花園水道博物館長黃文鍠告訴中央社記者，截至今天清晨6時，絕大多數網友偏好「園長」這個名字，館方也決定將這頭米克斯犬取名為「園長」。

他表示，「園長」的名字是呼應博物館有個寵物園，才有命名寵物園「園長」的構想，台南市動物防疫保護處也將派人訓練米克斯犬，訓練同時，「園長」暫時兼負博物館員工區的守望工作，之後再走馬上任，日後再視情況送到園區和遊客互動。

「園長」既已被博物館收編為其中一員，又有任務分配，是否也可領取薪資，黃文鍠說，「園長」的薪資就是吃到飽。

目前，「園長」已被結紮及植入晶片，動保處也為「園長」訂製一座木製狗屋作為居所，未來「園長」將被掛上名牌公開亮相。

博物館收編「園長」，也是在臉書粉專徵詢網友意見後所下的決定；館方統計，在不到1天的時間內，徵詢意見網頁被分享超過1600次，逾1萬名網友留言，一面倒希望將狗兒收編成為園區的一員。

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