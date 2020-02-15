嘉義南新國小游泳池新添SPA療池 推優惠方案供民眾體驗

嘉義縣太保市南新國小水牛厝溫水游泳池為嘉義縣中小學第1座室內溫水游泳池，水牛厝溫水游泳池自去年底校內游泳課程結束後，封館整修添加新設備，近日新設置SPA水療池已興建完工，水牛厝溫水游泳也推出優惠方案，邀請在地民眾前來體驗。

南新國小校長莊政道說，水牛厝溫水游泳池在去年5月辦理委外經營，引進專業廠商進行營運管理，廠商投入百萬資金新增熱水循環設備、SPA池等，原訂完工後，將在本月13日舉辦啟用典禮，因遇新冠肺炎而取消，現推出優惠購票方案，邀請民眾前來體驗。

莊政道表示，南新國小自去年10月成立游泳隊，利用放學時間下午4點半至6點於溫水游泳池練習，廠商除提供游泳隊師生免費使用場地外，另安排專業教練訓練游泳隊，盼新增設備後的泳池，能令在地民眾享受親水、戲水的樂趣，養成運動習慣，身體更加健康。

水牛厝溫水游泳池全票160元、學生票120元，凡65歲以上民眾或12歲以下孩童，享優待票80元；水牛厝溫水游泳池也另在粉絲專頁公告，推出開幕優惠活動，民眾可購買1本20張的優惠券，於本月29日前，多贈送2張票卷。