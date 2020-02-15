蘭潭水庫水位下降 音樂噴泉暫時水舞演出

嘉義市府今天指出，由於入冬以來降雨量減少，目前進入仁義潭水庫水位持續下降，連帶影響蘭潭水庫蓄水量，為避免水位過低，音樂噴泉設備吸入潭底泥沙及擾動潭底泥沙影響水庫水質，蘭潭音樂噴泉預定本月2月22日開始，暫時水舞演出，並將在現場張貼告示向市民與遊客說明。

自來水公司第五區管理處說，目前是枯水期，雖然最近下雨量不到5釐米，但是有效蓄水量佔比目前51點8％ 去年同期是51.1％，因此兩者很相近，目前並無民生用水不足的問題。