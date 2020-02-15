嘉市蘭潭水庫蓄水量不足 音樂噴泉22日起暫停演出
入冬以來降雨量減少，嘉義市蘭潭水庫蓄水量不足，水位近逼警戒水位，市府避免蘭潭音樂噴泉設備吸入潭底泥沙及擾動泥沙影響水質，音樂噴泉水舞自22日起暫停演出。
嘉義市政府今天發布新聞稿指出，由於入冬以來降雨量減少，蘭潭水庫上游仁義潭水庫水位持續下降，連帶影響蘭潭水庫蓄水量不足，目前蘭潭水庫水位已近逼警戒水位。
嘉義市政府表示，避免蘭潭水庫水位過低，音樂噴泉設備吸入潭底泥沙及擾動潭底泥沙影響水庫水質，蘭潭音樂噴泉預定自22日起，暫時停止音樂噴泉水舞演出，將在現場張貼告示說明。
市府表示，暫停演出期間，將進行設備器材年度保養，延長噴泉設施使用年限；重新啟動展演時間，將視水位恢復狀況另行公告。
市府指出，蘭潭音樂噴泉於民國105年2月啟用，每天晚上6時30分至9時30分，整點演出4場，全年無休，為嘉義市民增添夜間遊憩地點。蘭潭音樂噴泉高度、寬度均達50公尺，水舞結合音樂與燈光，演出項目包括一柱擎天、海鷗水舞、麻花旋轉、拱門噴泉等。
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