不受新冠肺炎疫情影響 阿里山鄉鄒族戰祭神聖莊嚴登場

嘉義縣阿里山鄉原住民鄒族部落達邦社，上午在集會所庫巴，舉行傳統戰祭（Mayasvi），吸引數百名遊客上山觀賞，碰上新冠肺炎疫情，戶外祭典，只有少數人戴口罩，祭典流程從迎神、入祭、報戰功、歌舞、送神等，祭典儀式近2小時，天氣晴朗，氣氛神聖莊嚴，歌舞聲響徹山谷。

祭典來賓包括阿里山國家風景區管理處長馬惠達、縣府民政處原住民行政科長江啟元及嘉義林管處秘書等機關代表、阿里山鄉長杜力泉、議員武清山等來賓，達邦社大頭目汪俊松帶領長老們及族人逾百人，穿戴傳統服飾參與祭典。

戰祭每年由達邦社及特富野社輪流舉辦，今年達邦社在庫巴集會所舉行，參與祭典民眾不可隨意走動、使用空拍機、喧譁等，除戰祭專屬攝影師外，其餘攝影師只能在定點拍攝，避免觸犯禁忌，干擾祭祀進行。

庫巴為男子集會所，女性及外族人都不能進入，祭典前鄒族青年陸續返鄉，協助採集白茅草、五節芒、黃藤、竹子等五種材料，翻修達邦社的庫巴屋頂，以最傳統的建築工法製作。

戰祭複合多項祭儀，有著祈求征戰勝利與加強部落團結深意，祭典由迎神祭掀開序幕，勇士爬神樹修砍樹幹枝葉，神樹是戰神降臨祭典階梯，砍除只留三支分枝，分別朝會所、創社長老的家屋，象徵為戰神修路開道，恭迎降臨。