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江啟臣贈3千公斤白米 惠明盲童育幼院與大山城地區受惠

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立委江啟臣、台灣省會計師公會、台中市會計師公會與台灣新世代關懷協會今日共同捐贈3000公斤的白米。圖／江啟臣服務處提供

立委江啟臣、台灣省會計師公會、台中市會計師公會與台灣新世代關懷協會今日共同捐贈3000公斤的白米，分別捐贈1250公斤給台中惠明盲童育幼院、惠明視障者教養院，並捐贈1750公斤給大山城地區，包括老五老基金會學校、社區關懷據點與鄰里辦公室等都受惠。

台中惠明盲童育幼院與教養院因為財務需要自行籌措，時需外界協助，因此繼去年立委江啟臣號召會計師公會等單位捐贈白米後，今年加碼捐贈。此外，江的友人聞訊後更主動獻愛心，提供餅乾給院方，讓特教生們能夠感受到社會各界的溫暖。

江啟臣表示，這些年來與會計師公會共同合作，秉持回饋社會的初衷，受惠的民眾超過千人，更受到民間許多迴響，今年有廠商聽到活動後，主動捐贈餅乾，共襄盛舉。相信未來，會有更多的力量進入，讓處處充滿溫情。

台中市會計師公會理事長蕭珍琪與台灣省會計師公會理事長黃協興表示，過去會計師除了專業上服務企業外，同時更希望能夠回饋社會，因此將會持續下去，實踐社會責任。

立委江啟臣、台灣省會計師公會、台中市會計師公會與台灣新世代關懷協會今日共同捐贈3000公斤的白米，分別捐贈1250公斤給台中惠明盲童育幼院、惠明視障者教養院，並捐贈1750公斤給大山城地區。記者余采瀅／攝影

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