江啟臣贈3千公斤白米 惠明盲童育幼院與大山城地區受惠

立委江啟臣、台灣省會計師公會、台中市會計師公會與台灣新世代關懷協會今日共同捐贈3000公斤的白米，分別捐贈1250公斤給台中惠明盲童育幼院、惠明視障者教養院，並捐贈1750公斤給大山城地區，包括老五老基金會學校、社區關懷據點與鄰里辦公室等都受惠。

台中惠明盲童育幼院與教養院因為財務需要自行籌措，時需外界協助，因此繼去年立委江啟臣號召會計師公會等單位捐贈白米後，今年加碼捐贈。此外，江的友人聞訊後更主動獻愛心，提供餅乾給院方，讓特教生們能夠感受到社會各界的溫暖。

江啟臣表示，這些年來與會計師公會共同合作，秉持回饋社會的初衷，受惠的民眾超過千人，更受到民間許多迴響，今年有廠商聽到活動後，主動捐贈餅乾，共襄盛舉。相信未來，會有更多的力量進入，讓處處充滿溫情。