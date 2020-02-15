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網友力挺 台南水道博物館流浪犬納編升格「園長」

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南山上水道博物館收編新成員「園長」。圖/文化局提供

台南山上花園水道博物館流浪犬納編事件，文化局採納網友意見，將狗狗命名為「園長」，台南市長黃偉哲也指示動保處今天為園長載來一座木製狗屋，作為牠的住所。

山上花園水道博物館為了解決流浪犬問題，上網徵求網友意見，一天內湧入一萬3千則留言，一面倒希望館方能夠收留納編，市長黃偉哲也出面表態請園方讓流浪犬留下來。

在動保處協助下，前天成功誘捕小黃狗並且結紮植入晶片後，由館方擔任認養人，正式收編，並且經過網友票選名字，在6組選項中，以「園長」最受網友青睞，因此將流浪犬命名為「館長」

館員指出，「園長」因為自由慣了，還不太習慣被圈養，將先馴養，每天由同仁定時帶在未開放區域「放風」，等到穩定後，再讓牠接任寵物園區「園長」，和遊客互動。

為了讓「園長」安心在園區內展開新生活，農業局動保處今天協助提供大型木製狗屋，並安排後續訓練課程及照護諮詢等事宜，希望「園長」能盡快適應園區環境後開始上工，成為園區最親善可愛的員工。

台南市長黃偉哲致力打造寵物友善環境，上任後除帶頭認養2頭米克斯「浪浪」外，更指示農業局動保處在108年率全國之先成立「毛小孩職訓及就業輔導中心」來幫毛小孩找頭路，以「犬求事、事求犬」的概念，在當年度推動857頭工作犬被認養，並帶動整體動物之家認養達4051頭。也希望藉由這次事件，能換起各界更重視動物福利，讓浪浪都能找到幸福的家。

台南市議員李偉智今天專程前來關切，並表示已經與地方協調，將徵集狗狗物資，讓「園長」可以在博物館安身立命

台南山上水道博物館收編新成員「園長」，今天也獲得新木屋。圖/文化局提供

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