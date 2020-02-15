草草戲劇節將舉辦 百個彩色斗笠成為最美造景

嘉義在地劇團阮劇團主辦的「第12屆草草戲劇節-天空」今年將於3月7日至8日，及14日、15日在嘉義縣民雄鄉表演藝術中心舉行，其中由東南亞新住民阮金紅負責的東南亞展區預計將以100個彩色的越南斗笠為視覺意象，掛在走道上方及攤位旁，讓現場不僅好看、也好拍。

阮金紅說，她們將去年布置在第11屆草草戲劇節的斗笠加以運用，由越在嘉文化棧的志工協助塗上彩色顏料，現場也將放上大型手作斗笠，以及獨木橋、拱門等，除了呼應草草戲劇節友善環境的理念，這次新住民及移工們的攤位，也將共同執行減塑、使用循環餐具等。

阮金紅表示，今年預計將有17組東南亞攤位，內容包含文物、美食、傳統童玩等，基於新二代在台灣的關注度較小，也少有發聲管道，這次她也邀請新二代進行藝術展覽，讓民眾能更了解新住民、新二代、移工在台灣的生活，以及不同國家民眾在台灣的文化融合。

阮劇團行銷經理莊雅雯表示，新住民與移工是台灣文化中不可或缺的一塊，劇團自第10屆草草戲劇節開始，就邀請來自東南亞的表演工作者來台，第11屆開始進一步邀請民雄在地的阮金紅擔任策展人，希望透過與在地新住民及移工團體的協力，讓更多民眾深入認識、理解這些文化的背景與現況。