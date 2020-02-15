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草草戲劇節將舉辦 百個彩色斗笠成為最美造景

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
草草戲劇節中由東南亞新住民阮金紅負責的東南亞展區預計將以彩色越南斗笠為視覺意象，讓現場不僅好看、也好拍。圖／阮金紅提供

嘉義在地劇團阮劇團主辦的「第12屆草草戲劇節-天空」今年將於3月7日至8日，及14日、15日在嘉義縣民雄鄉表演藝術中心舉行，其中由東南亞新住民阮金紅負責的東南亞展區預計將以100個彩色的越南斗笠為視覺意象，掛在走道上方及攤位旁，讓現場不僅好看、也好拍。

阮金紅說，她們將去年布置在第11屆草草戲劇節的斗笠加以運用，由越在嘉文化棧的志工協助塗上彩色顏料，現場也將放上大型手作斗笠，以及獨木橋、拱門等，除了呼應草草戲劇節友善環境的理念，這次新住民及移工們的攤位，也將共同執行減塑、使用循環餐具等。

阮金紅表示，今年預計將有17組東南亞攤位，內容包含文物、美食、傳統童玩等，基於新二代在台灣的關注度較小，也少有發聲管道，這次她也邀請新二代進行藝術展覽，讓民眾能更了解新住民、新二代、移工在台灣的生活，以及不同國家民眾在台灣的文化融合。

阮劇團行銷經理莊雅雯表示，新住民與移工是台灣文化中不可或缺的一塊，劇團自第10屆草草戲劇節開始，就邀請來自東南亞的表演工作者來台，第11屆開始進一步邀請民雄在地的阮金紅擔任策展人，希望透過與在地新住民及移工團體的協力，讓更多民眾深入認識、理解這些文化的背景與現況。

莊雅雯表示， 草草戲劇節今年約有120組攤位，主題概念皆呼應6大核心價值，包含移動的一群人、一起友善環境、一起創生傳統、一起實驗當代、一起分享藝術，以及一群人一起完成一件事等，歡迎民眾參與。

草草戲劇節中由東南亞新住民阮金紅負責的東南亞展區預計將以彩色越南斗笠為視覺意象，讓現場不僅好看、也好拍。圖／阮金紅提供
「第12屆草草戲劇節-天空」今年將於3月7日至8日，及14日、15日在嘉義縣民雄鄉表演藝術中心舉行。圖／擷取自草草戲劇節臉書粉專

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