改善三爺溪水質 台南市政府力拚降至中度汙染以下

台南市政府水利局向水利署爭取到前瞻水環境補助，將進行三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建規劃設計，希望經水質改善，由嚴重汙染降至中度汙染以下，讓三爺溪重現「水清、魚現」古鯽魚潭風貌。

三爺溪流域集水區包含永康、東區及仁德區，水利局副局長王峻明說，要改善水環境必須由改善水質著手，水利局向水利署爭取到2270萬元前瞻水環境計畫經費，推動三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程委託設計。

他指出，主要是將配合台南市第四期汙水下水道實施計畫擴大部分永康區、東區汙水納入虎尾寮系統，減少生活汙水直接排入三爺溪、另一方面是對其上游支流來的汙水，先給予截流處理再進入主流，以大幅改善三爺溪中上游段的水質。

王峻明說，規劃設計案完成後，將再向中央爭取工程補助7億餘元，將進行三爺溪上游大灣排水汙水截流和管線工程、虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程，汙水處理量可由1萬2千噸增加至2萬7千噸。

該項工程完成後推估經虎尾寮水資中心處理後水質，包括生化需氧量、懸浮固體等含量都可大幅減少，將可使三爺溪水質由嚴重汙染降至中度汙染以下。