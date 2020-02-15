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建城400年 安平圖書館邀您閱讀拿原木鋼珠筆

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
參加「閱讀安平．書寫安平」活動前8名民眾，可獲得價值1980元手工鋼珠筆。圖/安平區公所提供

慶祝台南安平建城400年，安平圖書館邀請民眾「書寫安平」，撰寫安平相關文史書籍，撰寫500至1千字專文，前8名可獲取價值1980元手工鋼珠筆。安平區長賴青足說，期望藉由這個「閱讀安平．書寫安平」的活動拋磚引玉，邀請所有對府城土地有熱情市民，打造台南城市形象，躍現國際舞台，展望下一個400年。

西元1624年，正值大航海時代，荷蘭人成功進駐福爾摩沙，在大員取得土地建成熱蘭遮城，將台灣納入世界經濟體系。其後400年來，熱蘭遮城歷經各個時代政權更迭，見證大員土地由煙硝歸於和平繁榮的年代。

安平區公所躬逢其盛，持續為安平建城400年努力，自3月1日起，在安平圖書館一樓設置「安平文化歷史專區」，陳列安平相關文史書籍，邀請對在地文史有興趣的朋友們前往閱讀，同時更邀請讀者「書寫安平」，撰寫專文500-1000字，內容必須與安平環環相扣。

安平區公所說，民眾也可耙梳安平歷史心得、劍獅文化相關論述，歡迎對於安平及熱蘭遮城的未來規劃，提出活動辦理方針或行政建議。完稿後繳交至安平圖書館櫃台收件，由館員簽收後完成投稿動作。截稿日期至6月30日下午5點，屆時進行評選擇優者前8名，致贈「快木文創有限公司」所出品，價值1980元「星辰個性．白金花款越南檜木手工鋼珠筆」。

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