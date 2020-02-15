友善身障鑑定 台南安南醫院獲表揚
台南市安南醫院受理民眾申辦身心障礙鑑定流程便民，獲市衛生局頒發「身心障礙鑑定審查優良獎」，安南醫院社工室組長黃采婕今天說，社工室全體人員投入執行身心障礙鑑定業務，運用志工陪同引領至鑑定診間，落實醫院「以病人為中心」服務理念。
安南醫院辦理民眾申辦身心障礙鑑獲肯定，市長黃偉哲頒發「身心障礙鑑定審查優良獎」，院方為避免民眾申辦身心障礙鑑定久候，往返奔波耗時費力，採隨call隨做模式，民眾於當次門診完成第一關醫師鑑定後，診間護理人員隨即通知社工師前往並完成第二關評估，5天內送審鑑定案件，大大縮短民眾等候領取身心障礙證明的時程，院方常收到身心障礙朋友們的感謝函。
院長林瑞模表示，感謝市府看見醫院人員服務身心障礙朋友的用心，院方歷年來鑑定量由104年的751件持續成長至108年的1468件，5年來已累積服務近6千人次身心障礙朋友，去年身障鑑定表完整率更高達98.4%，顯見醫護人員不僅在臨床鑑定上展現專業，更落實在品質的把關。
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