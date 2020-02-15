友善身障鑑定 台南安南醫院獲表揚

台南佳里金唐殿3年一科的五朝王醮昨以百足真人蜈蚣陣打頭陣，由108名兒童扮成仙童，自費買糖果沿路撒，昨起進行4天遶境，有小朋友抱著奶瓶上陣，不少家長一路陪伴，名額秒殺搶破頭，主要目的是希望祈求孩子平安長大。

2020-02-14 23:18