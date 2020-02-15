嘉南大圳暨烏山頭水庫開工百年紀念3月起跑 文獻首曝光

2020適逢烏山頭水庫及嘉南大圳開工滿100年，嘉南農田水利會將舉辦一系列的慶祝紀念活動，水利會長楊明風說，紀念活動將從3月展開，一直持續到9月，將有農委會、經濟部水利署、台南市文化吃產管理處等單位合作，希望透過這些活動，紀念並宣導這深具歷史意義的重要工程。

烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統建於1920年，由八田與一技師規畫監造，歷經10年完工，這項水利建設大幅改善嘉南平原「夏雨冬乾」水源不穩問題，搭配3年輪作制，使嘉南平原一躍成為台灣大米倉。管理體系「公共埤圳官佃溪埤圳組合」也於1920年創立，即現今「嘉南農田水利會」前身。

2020年是烏山頭水庫暨嘉南大圳開工滿百年，嘉南農田水利會典藏橫跨1世紀歷史文獻，塵封已久，中央研究院人文社會科學研究中心、嘉南農田水利會、台灣歷史博物館與台南市政府將攜手開啟嘉南大圳數位新紀元，保存活化珍貴文獻史料，讓國人了解這項影響台灣百年以上的巨大工程，為歷史留下見證。

為了讓國人進一步認識陪伴台南走過百年的水利系統，中研院人文社會科學研究中心、台南市政府等4單位日前簽訂「嘉南大圳文獻史料整理與應用」合作意向書，共同保存、活化嘉南大圳史料。這是台灣首度跨中央及地方政府、學術機構及博物館等機關合作，堪稱台灣水利文化資產重大里程碑，嘉南大圳珍貴圖資及文史資料建檔齊全，不但福國利民也為歷史留下見證。

嘉南農田水利會長楊明風指出，嘉南大圳歷史文獻蘊藏豐富工程圖資與公文卷宗，是台灣水利史最重要研究史料之一，這次合作無論是文資保存或農田水利業務推廣，都是重要的開始與突破，也為烏山頭水庫暨嘉南大圳開工滿百年系列活動拉開序幕。

珍貴文獻在開工百年紀念活動可以看得到，3月份的烏山頭歷史文化巡禮活動揭開序幕，接著在5月舉辦懷舊老照片紀念展，6月則有圳頭祭文化導覽，7、8月推出烏山頭愛鄉護水環境教育兒童營及嘉南大圳水利成果特展，9月則推出台南金澤工藝特展、新烏山嶺引水隧道啟用、手舞歡慶共演、大圳主題展及金澤市物產展等。

嘉南農田水利會表示，系列活動的舉辦地點主要在烏山頭水庫內，包括八田與一紀念園區、遊客服務中心等，另外有些活動則在東口工作站舉行，希望透過系列活動的舉辦，邀請大家一起見證烏山頭水庫灌溉滋潤嘉南平原百年來的歷程，感謝烏山頭水庫帶來嘉南平原豐富的物產，也期許烏山頭水庫繼續帶來嘉南平原的水源，繼續服務嘉南地區的農民與民眾。