防新冠肺炎 嘉基17日起入院需查核身分 18日起停夜診

聯合報 / 記者卜敏正/嘉義市即時報導
嘉義基督教醫院為防新冠肺炎，本月17日起入院需查核身分，18日起門診及保健大樓夜診全停。記者卜敏正／攝影

嘉義基督教醫院今天晚間公告，因應嚴重特殊傳染性肺炎防治，2月17日（下周一）起，門診大樓及住院大樓所有出入口將進行旅遊史查核，進入醫院民眾請攜帶健保卡、並配戴口罩，另陪同親友到院就診，或到醫院探病民眾，也請攜帶健保卡，或憑身分證件確認ID號碼，查詢旅遊史。

2月18日（二）起，門診及保健大樓夜診全停，部分門診若移至住院大樓，將另行公告，所有下午診病人請於下午5點前報到，5點後管制進入門診。

嘉基表示，為了提供更安全就醫環境，下周一起進入醫院後，部分電梯、路徑都將管制，以便查核入院民眾旅遊史，詳細動線請於當天依照院內公告、指示標誌引導。

嘉義基督教醫院為防新冠肺炎，本月17日起入院需查核身分、18日起停門診及保健大樓夜診。記者卜敏正／攝影

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