防新冠肺炎 嘉基17日起入院需查核身分 18日起停夜診

嘉義基督教醫院今天晚間公告，因應嚴重特殊傳染性肺炎防治，2月17日（下周一）起，門診大樓及住院大樓所有出入口將進行旅遊史查核，進入醫院民眾請攜帶健保卡、並配戴口罩，另陪同親友到院就診，或到醫院探病民眾，也請攜帶健保卡，或憑身分證件確認ID號碼，查詢旅遊史。

2月18日（二）起，門診及保健大樓夜診全停，部分門診若移至住院大樓，將另行公告，所有下午診病人請於下午5點前報到，5點後管制進入門診。