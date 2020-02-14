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85歲老棗樹徵鄰居 許多人特地去看這棵樹
台南最近有一個廣告「85歲老棗樹首度徵鄰居」，引起許多市民特地去水交社看這棵老棗樹，其實老棗樹附近已推出許多高級建案，也看出老樹的魅力。
這棵老棗樹就位在水交社路上，旁側是水交社文化園區，已成社區重要景觀。台南社大海廢小組召集人晁瑞光成長在水交社，對這棵老棗樹特別有感情。水交社原為眷村，10多年前進行市地重畫，眷村內有棵老棗樹，因新闢道路經過棗樹旁，老棗樹面臨將被砍除命運，經居民及護樹人士爭取，保留老棗樹，並改善棲地，使老棗樹愈長愈茂密，成了水交社的重要指標，晁瑞光說著，也勾起童年回憶。
晁瑞光說，水交社路緊鄰文化園區、大成國中處蓋了許多公寓與透天厝，相中的是老樹與水交社文化園區好景點，最近有業者用與老棗樹為鄰來吸引買家，顯示老樹的魅力與價值，令人欣喜，也期待居民、業者能以老樹為傲，持續守護。
台南市區老棗樹除了水交社路這1棵外，赤崁樓也有1棵。多年前消防局南門消防分隊南側，市立體育公園入口處也有1棵老棗樹，但後來罹病枯死。
目前水交社路的老棗樹結實纍纍，滿地落果，看出老樹旺盛的生命力，也讓路過者都想駐足多看一眼。
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