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嘉南大圳打造水岸公園 成為雲林打卡熱點

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林農田水利會整治虎尾嘉南大圳並沿線打造成水岸公園，早年的測水屋也成為新的熱門打卡地點。記者蔡維斌／攝影

原本雜草叢生嘉南大圳，雲林水利會沿著虎尾市區整治疏濬長達3公里的渠道，挖深並縮減河寬，增加的水利地，用來綠美化並闢設自行車道，兼具休閒，成為虎尾市區美麗的水岸公園。

貫穿虎尾市區的嘉南大圳，宛如護城河，雲林農田水利會長洪國浩說，嘉南大圳已74年歷史，圳底龜裂滲漏嚴重，影響輸水灌溉，經中央補助完成整治，河道挖深後，寬度緊縮約一半，讓渠道兩側增加道路，多出的空地開發為水岸公園，解決滲漏缺水，也增加市區休閒空間。

虎尾嘉南大圳市區各路口最近更以水為主題，完成入口意象，讓老圳渠增添浪漫、溫馨、陽光，成為網友拍照打卡熱點。

雲林農田水利會整治虎尾嘉南大圳並沿線打造成水岸公園，入口意象成為新的熱門打卡地點。記者蔡維斌／攝影
雲林農田水利會整治虎尾嘉南大圳並沿線打造成水岸公園，入口意象成為新的熱門打卡地點。記者蔡維斌／攝影

農田水利會 綠美化
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