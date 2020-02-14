嘉南大圳打造水岸公園 成為雲林打卡熱點
原本雜草叢生嘉南大圳，雲林水利會沿著虎尾市區整治疏濬長達3公里的渠道，挖深並縮減河寬，增加的水利地，用來綠美化並闢設自行車道，兼具休閒，成為虎尾市區美麗的水岸公園。
貫穿虎尾市區的嘉南大圳，宛如護城河，雲林農田水利會長洪國浩說，嘉南大圳已74年歷史，圳底龜裂滲漏嚴重，影響輸水灌溉，經中央補助完成整治，河道挖深後，寬度緊縮約一半，讓渠道兩側增加道路，多出的空地開發為水岸公園，解決滲漏缺水，也增加市區休閒空間。
虎尾嘉南大圳市區各路口最近更以水為主題，完成入口意象，讓老圳渠增添浪漫、溫馨、陽光，成為網友拍照打卡熱點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言