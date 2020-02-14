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有生之年看到女兒完婚 台南府北戶所與成醫助癌父圓夢

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南府北戶所全力協助這對孝順新人，送上囍字杯墊、百年好合賀卡及月老入口意象合家歡喜照，祝福這對新人及其家庭幸福、快樂！記者邵心杰／翻攝

今天2月14日是西洋情人節，也是結婚登記熱門日子，台南府北戶政事務所今天計受理9對新人，其中，有對新人背後有個感人的故事，新娘的父親是成大醫院安寧病房的病患，孝順的新娘擔心父親病情變化，特地將婚期提前，選在情人節這天完成終身大事。

在成大醫院醫護團隊開專車的陪同下，林父至府北戶所參與女兒結婚登記，也在結婚書約上簽名，一邊叮囑婚後新人要互相扶持、互敬互愛，新人與父親間充滿正面能量及親情的互動也感染了周遭親友及戶政人員，紛紛流下感動的眼淚。

林父把女兒的幸福，託付給新郎，在有生之年終於看到女兒出嫁，完成畢生的心願。在外地工作的新人專程回到台南，完成了終生大事。

府北戶所主任李俊德表示，府北戶所與成大醫院距離不遠，長年合作到院服務健康欠佳的病患，這也是第一次遇到醫護出動陪同病患來戶所辦理，能與成大醫院共同促成一樁美事，令人欣慰。戶所也全力提供協助，並送上囍字杯墊、百年好合賀卡及月老入口意象合家歡喜照，祝福這對新人及其家庭幸福、快樂！

除了這對新人行事低調，在至親好友的祝福下，完成終身大事之外，府北戶所受理9對新人結婚登記當中，也包含2對同性婚姻。

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