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南鐵地下化工程惹禍 台南長榮新城國宅地面龜裂

中央社 / 台南14日電

台南市北區長榮新城國宅地面因台南鐵路地下化工程而出現地面龜裂，民進黨立委陳亭妃今天會勘；鐵道局中部工程處表示，國宅地面龜裂不影響結構安全，將配合改善。

陳亭妃和台南市議員陳怡珍今天邀集鐵道局會勘長榮新城；長榮新城國宅管理委員會表示，長榮新城A棟及S棟緊鄰鐵路地下化路段，工程施工造成地面龜裂數十公尺，擔心未來可能會引發地層下陷、房屋傾斜，損及管線及房屋結構。

陳亭妃說，鐵道局民國107年7月委託台灣省土木技師公會進行大樓傾斜、下陷的安全鑑定，後續也持續監測，鐵道局及施工單位應對大樓安全負起責任，讓監測作業公開透明，住戶也會比較放心。她要求鐵道局2週內進場施作補強改善，保障住戶通行安全。

鐵道局中工處人員說明，地面龜裂確因施工而加大，但不影響結構安全，鐵道局施工前後都有進行大樓傾斜、下陷的安全鑑定，目前沒有異狀，將會配合改善。

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