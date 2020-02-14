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百對情人齊慶祝 中埔鄉落羽松森林 浪漫歡度情人節

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導
歡喜財神廟總幹事石育鐘（右）與前來參與活動89歲的鄭生財（中）及其妻子，在中埔落羽松森林中，共同度過阿里山下浪漫的情人節。圖／歡喜財神爺廟提供

嘉義中埔鄉歡喜財神廟為慶祝鄰近廟旁的落羽松森林重新開放，特別選在情人節，邀請100對情侶與夫妻前來歡度情人節，現場老中青三代情侶大集合，廟方精心準備玫瑰花與巧克力獻上祝福，與民眾一同分享情人節的浪漫氣氛。

上午活動吸引諸多情侶報名，一早即有情侶用心穿上情侶裝出席，現場洋溢著幸福浪漫氛圍，更有2對80多歲的夫婦到場參與，歡喜財神廟主委郭義彥及歡喜希望慈善會理事長胡朝枝更獻上紅包，祝福一同攜手走過一甲子的老夫妻。

現場民眾高喊「情人節快樂」，場面既溫馨又熱鬧滾滾，百對情人在廟前完成報到後，手持玫瑰花，伴侶間相互牽手，散步前往落羽松森林，一對對情人席地而坐，邊享受茶席，邊在林間自在的聊天，共同度過阿里山下浪漫的情人節。

中埔落羽松森林近年吸引諸多遊客到訪及前往此處拍攝婚紗，因緊鄰的134縣道狹窄，遭遊客車輛隨意停放後，導致交通混亂；免費開放1千多坪，種植約3百多棵的落羽松園區垃圾滿地，令林姓地主不堪其擾而封園。

鄰近落羽松森林旁的嘉義歡喜財神廟，於去年9月重新整修新安座，為了令充滿浪漫氛圍的落羽松森林能重新開放，在廟方與林姓地主溝通後，廟方主動擔任義工角色，每日定時派人前往園區維護清潔，並提供廟宇場地，供遊客就近使用停車場及洗手間。

歡喜財神廟總幹事石育鐘表示，在不影響森林原貌下，園區內增設垃圾桶及相關指示牌，並設置椅子供民眾在森林中，若拍照拍累了，還能小坐休憩。

百對情人散步前往落羽松森林，一對對情人席地而坐，邊享受茶席，邊在林間自在的聊天，共同度過阿里山下浪漫的情人節。圖／歡喜財神爺廟提供
中埔鄉落羽松森林再次重新開放，歡喜財神廟主動擔任義工角色，每日定時派人前往園區維護清潔，並提供廟宇場地，供遊客就近使用停車場及洗手間。記者黃晴雯／攝影
牽手超過一甲子的87歲石金庸（中）與妻子攜手出席中埔鄉歡喜財神爺廟今天上午舉辦的情人節活動，現場民眾高喊「情人節快樂」，場面既溫馨又熱鬧滾滾。圖／歡喜財神爺廟提供

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