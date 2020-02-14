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大型柴油車汰換利多 汰舊換新+貨物稅減增最高1百萬元

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
大型老舊拆油車汰舊換新，最高補助65萬元。圖／台南市環保局提供

行政院環保署已修正公告「大型柴油車汰舊換新補助辦法」，修訂後放寬為一、二、三期大型柴油車都能申請，並增加汰舊購買中古車跟新車等不同方案，最高補助金額可達65萬元，但今年底就要減少。台南市環保局表示，汰舊換新補助加上貨物稅減徵，最高100萬元，請把握機會。

台南市長黃偉哲表示，2020年市府團隊會以「3個提升、3個永續」施政策略，逐步推動城市發展願景，其中環境永續會持續推動亮麗晴空管制計畫，以維護空氣品質。為達到環境永續目標，環保局也積極推動汰舊換新或調修來降低排煙汙染量，市府公務單位也以身作則，近年來已經陸續淘汰89輛一、二、三期老舊大型車輛來降低污染排放。

環保局表示，台南市透過推動稽查管制、主動輔導、自主管理等措施，近3年已淘汰2464輛大型老舊柴油車，補助雖會持續到111年底，但自109年12月10日以後，最高金額將會減到60萬元。現在若提出申請，汰舊換新補助最高65萬元加上貨物稅最高減徵40萬元，請把握機會，且還可以為減少空氣汙染盡份心力。另還有最高10萬元的調修補助，以及最高15萬元的加裝空氣汙染防制設備補助可申請，歡迎車主多加利用。

台南市環保局說，配合環保署大型柴油車補助政策，去年全市補助約1億8千萬元，106至108年度共補助約4.7億元，今年會再積極向環保署爭取汰舊補助款，也會盡力縮短補助款審核撥付的時程。申請補助若有疑慮，可洽06-3354358，將有專人服務。

柴油車 環保署 減徵
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