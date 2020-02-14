影／台南仁德中洲樂農遊因疫情停擺 花海盛開宣布續辦

台南市仁德區中洲里社區居民自製麻油，區公所、里長葉清仁與里民還種植向日葵、百日草達4公頃正在開花，原訂2月9日舉行「新春樂農遊」小旅行活動，因新型冠狀肺炎疫情影響參與意願喊停，區公所認為認為大家到戶外休閒根本不受疫情影響，今天宣布3月8日舉辦， 歡迎各地民眾來觀賞花海、體驗中洲在地特有風情。

仁德公所與中洲社區合辦中洲新春樂農遊活動已3屆，今年在社區周遭各有5處休耕轉作農地種植向日葵與百日草，已成片片花海，花田面積約4公頃，適合親子同遊。

「移居仁德新春系列-仁德中洲.樂農遊」今年活動原訂2月9日辦理，因疫情延到3月8日登場，邀請各界來仁德中洲觀賞。

仁德區長黃素美表示，中洲里農村系列活動107年開辦，主要以休耕轉作景觀花卉向日葵花海與採果、市集、炕窯為主。今年有社區培力成果及港尾溝便橋開通更新增社區鐵馬小旅行及手作芝麻糖DIY體驗，是適合親子同遊的好地方。

近年仁德農民種植黑芝麻面積約150公頃，多數在二仁溪沿岸中洲、二行、大甲3里一帶。中洲里長葉清仁指出，社區里民通力合作，社區培力活躍成果豐碩，不僅將社區閒置空間打造成為麻油客棧讓農民榨麻油免到異地奔波，並將麻油做作為社區產物進行推廣行銷，另外也開發手作芝麻糖DIY體驗。