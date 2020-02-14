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阿里山推出獨家限定賞櫻列車 錯過3月就沒有啦！

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導
阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出今年獨家限定的「綻放 舞櫻」浪漫旅程，遊客將搭乘仿日本皇室貴賓車打造的臺灣檜木車廂，前往阿里山森林遊樂區各賞花秘境。圖／林鐵及文資處提供

阿里山花季每年吸引成數十萬的遊客前來賞花，阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出今年獨家限定的「綻放 舞櫻」浪漫旅程，遊客將搭乘仿日本皇室貴賓車打造的台灣檜木車廂，由專業導覽員帶領深度探訪阿里山森林遊樂區各賞花秘境，近距離捕捉花影。

林鐵及文資處去年底應阿里山楓紅季節，推出4梯次「款行 楓旅」列車，秒殺行程，令前來的遊客驚嘆「原來台灣這麼美」，今年再推出「綻放 舞櫻」主題列車，帶領遊客搭乘檜木專開列車，深入走訪阿里山森林遊樂區各賞花熱點及秘境。

3月限定的「綻放 舞櫻」主題列車，每周一將行駛在阿里山森林遊樂區，行程費用每人1千元，含林鐵車資、午餐、點心、導覽費及林鐵紀念品，活動僅5梯次，每次限80人。

遊客能在列車上，沿途欣賞對高岳站木棧道兩旁的緋寒櫻，祝山車站的吉野櫻，在專業的導覽解說中，走入森之道、櫻之道及櫻王平台等，蒐集賞花最佳景點，近距離欣賞花影，聆聽櫻花文化及林業鐵道故事，讓賞花遊程增添人文氣息。

本次更突破以往僅賞花行程，特別加入沼平車站國際交流及林鐵人日常2項展覽，遊客不僅能認識林鐵九條鐵道風光，更能體驗林鐵人運務、機務及工務人員維護鐵道安全、提升服務品質的日常。

此外，遊程中更規畫舞櫻鐵道、森林鐵道雙行程，遊客可依喜好選擇參加；舞櫻鐵道走訪森之道、櫻之道，順著阿里山工作站、阿里山賓館前往櫻王平台，是賞花族熱門路徑。

森林鐵道則順著沼平車站走出，從地理景觀解說林鐵及林業文化的過往，水山步道兩側杉木順著鐵道蜿蜒前進，陽光斜照穿透綠林，是登山健走族、攝影家首選路徑。

林鐵及文資處指出，透過搭乘林鐵，可以綜覽阿里山森林遊樂區內各賞花景點，並透過深入的導覽解說，深入歷史、自然生態、人文藝術等多層次的體驗，歡迎遊客前來旅遊，「綻放 舞櫻」主題列車採網路預約購票，詳情購票資訊，請洽林鐵、文資處官網、FB粉絲團或電話洽詢05-2779843轉362李小姐。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出今年獨家限定的「綻放 舞櫻」主題列車，報名採網路預約購票，詳情購票資訊，請洽林鐵、文資處官網或FB粉絲團。圖／林鐵及文資處提供
3月限定的「綻放 舞櫻」主題列車，每周一將行駛在阿里山森林遊樂區，行程費用每人1千元，活動僅5梯次，每次限80人，秒殺行程民眾需把握時間報名。圖／深海魚提供

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