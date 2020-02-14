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偏鄉朴子市幸福巴士啟動 提供跨鄉鎮市運輸接駁服務

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府結合公路總局推出朴子市「幸福巴士計畫」，上午在朴子崁前里舉行啟動宣傳，縣長翁章梁偕同朴子市長吳品叡、嘉義區監理所所長李輝宏及村里長等出席，呼籲鄉親多加利用。記者魯永明／攝影

嘉義縣政府結合公路總局，推出朴子市「幸福巴士計畫」，上月底試辦營運，上午在朴子崁前里舉行啟動宣傳，縣長翁章梁偕同朴子市長吳品叡、嘉義區監理所所長李輝宏及村里長等出席，呼籲鄉親多加利用，便利隨招隨停的大眾運輸服務。

朴子幸福巴士路線，從布袋鎮樹林頭行經貴舍里、朴子市順安里、竹村里、崁前里、崁後里、朴子醫院、樸靈宮、朴子市場、東石國中、東石高中、果菜市場及朴子轉運站。

分別有主副路線，每周一至周五行駛，每天6班次，沿線除固定公車招呼站牌外，為方便鄉親搭乘，提供隨招隨停服務，配合上下課時間繞進學區，讓幸福巴士服務更加完善。

崁前里長陳坤山開心說，幸福巴士對偏鄉居民，無論出外、返鄉及孩子讀書回家都很方便。李輝宏指出，幸福巴士是最貼近偏鄉民眾交通運輸服務，朴子幸福巴士提供跨鄉鎮運輸接駁延伸服務，讓年長者、行動不便民眾出外便利，也更安全。

目前嘉縣共有6處偏鄉接駁專車服務，縣府及朴子市公所規畫「樹林頭到朴子轉運站」路線，向公路總局爭取近70萬元營運費，加站牌設置費5萬8000元，合計約75萬元，公所負擔近4萬元，由嘉義客運承攬幸福巴士營運。

「政府就是服務鄉親」，翁章梁說，許多偏鄉無公車，老勢大及小孩交通移動困難，縣府、公所及公路總局合作，陸續啟動幸福巴士，請鄉親多加利用，使用程度高，往後研議增開班次。

嘉義縣政府結合公路總局推出朴子市「幸福巴士計畫」，上午在朴子崁前里舉行啟動宣傳，縣長翁章梁偕同朴子市長吳品叡、嘉義區監理所所長李輝宏及村里長等出席，呼籲鄉親多加利用。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府結合公路總局推出朴子市「幸福巴士計畫」，上午在朴子崁前里舉行啟動宣傳，縣長翁章梁偕同朴子市長吳品叡、嘉義區監理所所長李輝宏及村里長等出席，呼籲鄉親多加利用。記者魯永明／攝影

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