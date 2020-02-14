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因應新冠肺炎疫情 台南推6大旅遊攻略

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
七股潟湖。圖／台南市觀光旅遊局提供

因應新冠肺炎疫情，台南市觀光旅遊局推出6大旅遊路線攻略，包括傳統祈福療癒行、鄉野踏青健康遊、親水浪漫賞美景、登山健行深呼吸、泡湯暖身啖美食、經典小鎮漫遊趣，希望讓遊客玩得安心，觀光產業除了加強設施清潔維護與消毒頻率外，第一線服務人員都會配戴口罩，入住旅宿飯店會主動量體溫。

觀旅局指出，傳統認為燈火具有驅魔降福、祈許光明的象徵意義，所以演變成各地常有各相關民俗活動與花燈會，台南月津港燈節展至2月16日，市區的府城普濟燈會展至2月15日、府城成功燈會及永康大灣的斗笠燈會則展至3月1日。雖然農曆春節已過，但走逛各大廟宇包含南鯤鯓代天府、首廟天壇、祀典武廟、大天后宮、正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮等，除了可滿足祈福的心靈療癒感，也可細細欣賞廟宇建築之美。

觀旅局配合3月7日即將開展的2020台灣國際蘭展，推出結合後壁白河景點的套裝遊程與後壁風土小旅行。隨著春天花季的來臨，歸仁、將軍，以及白河的木棉花也陸續含苞準備盛開，白河的木棉花季更將於2月22日開跑，花道旁的蓮花池目前布滿一大片紅紅黃黃的蕨類「滿江紅」。楠西梅嶺的紫牡丹、杜鵑及學甲的蜀葵花也正火紅綻放。尖山埤江南渡假村祭出平日住宿及國際蘭展優惠方案，南元農場也推出親子共遊及平日住宿優惠專案。

乘坐四草及七股潟湖的管筏，迎著風踏上沙洲及認識紅樹林與招潮蟹的泥灘地生態，邊玩邊長知識是親子同遊的選擇之一。如果想要創造浪漫，也能藉著滿天星辰以及滿眼黃金流域的台南運河遊河體驗達標。北門鹽鄉超人氣的井仔腳瓦盤鹽田，是遊客體驗曬鹽、挑鹽樂趣的地方。

台南境內擁有白河關子嶺區域、曾文水庫周邊子區域、東山西烏嶺子區域、梅嶺周邊子區域及烏山子區域等五大登山步道系統，涵蓋大凍山步道、梅峰古道、碧雲火泉步道等20多條步道，所需往返時間約1至6小時不等，民眾可參考觀旅局所發行的「台南親山步道行」摺頁地圖挑選適合自己的路線。

觀旅局也推薦遊客走訪關子嶺溫泉風景區，體驗擁有百年歷史的泥漿溫泉，並走訪鄰近的火山碧雲寺、大仙寺、崁頂福安宮等廟宇祈福保平安，最後再來品嘗鮮嫩多汁的桶仔雞。若喜愛山林秘境，則可選擇泡楠西區的龜丹溫泉，體驗水質清澈的「美人湯」。

繼去年的後壁區與鹽水區後，台南新化區入選為2020經典小鎮，轄內有全台第一座水庫虎頭埤水庫、全台唯一低海拔熱帶林場新化林場、大目降文化園區、大坑休閒農場、大架山大草原、綠谷西拉雅、觀光工廠、高爾夫球場等觀光景點，是適合一年四季旅遊的小鎮。虎頭埤風景區特別在2月14日至2月27日期間的平日，夫妻、情侶同遊虎頭埤，即可享兩人同行一人免費優惠。此外，4月有新化林場的賞螢季，5、6月有阿勃勒花季與有草地野餐音樂會之稱的五月音樂季。

燈會 白河 虎頭埤
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