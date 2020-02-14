長榮新城國宅地面龜裂 陳亭妃促鐵道局2周內改善

台南市北區長榮新城國宅因鐵路地下化施工致地面龜裂 ，住戶憂心未來恐會地層下陷，損及房屋結構，立委陳亭妃、市議員陳怡珍接獲陳情，今天邀鐵道局等單位會勘，當場要求鐵道局2周內改善。同時，施工監測時，也必需有國宅管委會派員陪同，讓監測作業公開透明化取信住戶。

長榮新城國宅管委會主委宮士君表示，長榮新城國宅A棟及S棟緊鄰鐵路地下化工程施工，致地面龜裂數十公尺，住戶擔心未來會更嚴重，引發地層下陷房屋傾斜，損及管線和房屋結構，希望鐵道局能協助改善，讓住戶安心。

長勝里長吳澐晏、永祥里長高凱旋也到場關心，吳、高指出，連續壁施工對大樓結構的影響一定要未雨綢繆，以確保住戶安全無虞。

陳亭妃表示，針對此案鐵道局於2018年7月就委託台灣省土木技師公會進行大樓傾斜、下陷的安全鑑定，後續也有持續的監測，若住戶相信台灣省土木技師公會的公信力，鐵道局及施工單位大陸工程就應對大樓安全負起相關的責任。