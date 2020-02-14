動土典禮突現罕見日暈奇景 民眾稱奇「好兆頭」

雲林縣湖山水庫啟用後，被譽為雲林後花園，吸引許多遊客造訪，雲林縣政府爭取水利署補助，興建湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館，今天舉行動土典禮，與會來賓動土時，天空突然出現罕見的「日暈」奇景，在場民眾嘖嘖稱奇，爭相拍照留念，雲林縣長張麗善也直呼「好兆頭」。

張麗善表示，人文生態暨遺址教育展示館總工程費9731萬元，結合人文歷史、生態保育、遺址教育與休閒遊憩等綜合機能，並延伸至聚落村里的角落，成為結合現地遺址與生態的「場域博物館」型態。

雲林縣政府水利處長許宏博表示，展示館為地上五層的鋼筋混凝土、鋼骨與木造建築物，總樓地板面積約為440坪，主體採用清水模混凝土板牆，配合實木集成材的大跨距木桁架空橋，將遊客由下而上拾級引導至山頂，可遠眺湖山水庫美景、遺址現地及華武壠戰役現場。

文化處長陳璧君表示，展示館完工後將展示庫區南勢坑溪西側發現的「古坑－大坪頂遺址」，文化屬性為距今約4000年前的繩紋紅陶文化，及約3000年前的營埔文化。

湖山水庫2016年啟用至今，吸引許多遊客造訪，如今隨著人文生態暨遺址教育展示館動土，將再添新景點，地方都很期待，今天動土典禮現場突然出現「日暈奇景」，湖山里長鄧玉足表示，這是她第一次在當地看到日暈，大家都認為是吉祥之兆，張麗善也認為是好兆頭。