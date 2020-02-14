翁章梁校長會議送教師賀禮 宣布提高運動競賽獎金

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣長翁章梁上午參加109年度第1次校長會議，指示做好防疫措施，宣布2項教育賀禮：對40歲以上專任教師、專任運動教練及專任輔導教師，提供每人2年1次健康檢查補助，以及藝術才能班外聘教師具特殊專才，得支給較高鐘點費額度。

翁縣長還宣布縣選手及帶隊老師獎勵措施，參加全國性運動競賽，如全民運動會，奪金牌獎金從6萬元提高到10萬元；全中運獲金獎金由3萬元提高到6萬元，其餘名次獎金也提高，最重要是選手參加嘉縣主辦全國性體育競賽，獎金加倍，111年嘉義縣承辦全民運動會，選手參賽獲金，獎金提高為20萬元。

翁章梁感謝教育處年假面對疫情，明快有效率傳達防疫訊息給各校，叮嚀校長：不散布不實訊息、不過度囤積防疫物資、不隱匿疫情，冷靜面對處理，共同守護「嘉」人健康。

翁章梁說，「藝術才能班」外聘教師鐘點費不足，原由學校籌措財源，現改由縣府補足，減輕學校籌措財源壓力及家長負擔；參加全國體育競賽住宿補助，從只有參與賽事當天補助，提高到全部比賽活動天數補助，解決帶隊老師當天來回奔波辛苦，讓參賽選手，有機會觀摩其他項目比賽。

針對編班政策，翁章梁強調，未來不只常態更希望讓學生均優，也就是朝設備設施更新、分組合作學習及轉化成藝術才能班，甚至發展孩子多元智能，規畫資優教育方案，幫助具有數理、語文或領導天賦的孩子探索，奠定學術研究基礎及未來領導人才。

翁章梁勉勵校長，校長就如同學校的縣長，要思考如何做，對孩子更好，所有的改變、創新都能夠帶動學校更進步，他期盼校長多吸收新知識，提升自身行動力。