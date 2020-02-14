祈保平安！台南金唐殿百足真人蜈蚣陣108名仙童搶破頭

台南三級古蹟金唐殿3年一科的五朝王醮以百足真人蜈蚣陣為陣頭打頭陣，已形成一大特色，廟方表示，蜈蚣陣通常為4至12歲兒童裝扮成漢、唐、宋等文武百官，報名108名仙童要出錢及出力（自費買糖果沿路灑），但還是秒殺搶破頭，一名家長為兩個女兒報名，雖然遶境4天很辛苦，但希望能為孩子祈求保平安。

金唐殿主委陳立國表示，蜈蚣陣裝扮人數從36位至108位不等，早期皆用人力扛抬，目前則裝上輪子用曳引機牽引前進，工作人員在兩旁護衛，金唐殿蕭壟香蜈蚣陣由108位兒童裝扮36天罡、72地煞108位天神星君，應是全台唯一人數最多，也是最長的，主要是雷府千歲神威顯赫。

金唐殿香科醮典蜈蚣陣，歷年來都由寧安宮負責，蜈蚣陣都賦予神格，是香科最重要的陣頭，綿延最長的藝陣，由於代表香科千歲爺巡視各村庄掃妖除魔，「以毒攻毒」，因此所到之處都受信眾們歡迎，焚香膜拜，當蜈蚣陣停駐時，信眾則來回鑽蜈蚣陣，因可帶來庇祐及福蔭。

陳立國說，蜈蚣本身具毒性，且為肉食性動物，再以毒攻毒的情況下，兇猛又修煉千百年的毒蟲自然能勝過邪惡的妖物，使得人們相信蜈蚣陣的強大力量。蜈蚣陣由兒童裝扮，並且沿街撒糖果分享祝福，習俗相信參與蜈蚣陣的兒童能平安長大，因此報名踴躍，不到2天就額滿。