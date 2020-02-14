阿里山櫻花季影片入圍日本國際觀光影像節 盼揚名國際
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處提報櫻花季觀光宣傳影片「春櫻夜 遊園驚夢」，參選「2020日本國際觀光影像節」 (Japan World’s Tourism Film Festival）競賽，入圍角逐最佳東亞影像獎，獲獎名單將於28日公布，本次參賽除增加阿里山國際曝光度外，也證明阿里山觀光宣傳影像備受世界肯定。
來自13個國家的19位專業影像人員、觀光從業人員擔任評選委員評比，阿管處從來自世界各國公私部門優良觀光宣導影片中脫穎而出，獲得國際影展肯定，且此影像節也與各國觀光影像節合作，入圍的作品將有機會在各國播映
阿管處處長馬惠達表示，｢遊園驚夢 春櫻夜｣宣傳影片為2019年搭配櫻花季與石棹社區夥伴合作辦理的體驗活動，體驗遊客好評不斷，今年再次搭配櫻花季節，將在26日下午5點至晚間8點於石棹櫻之道辦理 ｢春櫻夜 鼓動茶鄉｣活動。
馬惠達說，歡迎遊客漫步在擁有夜琉璃及森林芬多精的櫻花步道，體驗社區茶旅達人布展的特色茶席，品茗在夜間星空、琉璃光景及櫻花簇包圍下，襯著一首首浪漫樂音，讓賞櫻與茶的結合，細細品啜，通過心靈，體驗阿里山茶湯滋味，傳達品茗的心靈陶冶的感受。
阿管處也規畫春櫻夜系列活動「春櫻夜 花現茶韻」，將在本月28日起至3月10日，上午9點30分至中午12點30分，開放茶席平日2席、假日3席，於石棹資訊站辦理，邀請遊客前體驗驗融入美學與茶文化的茶席活動，享受雲霧繚繞的幽靜山景，更多櫻花季活動詳情請至阿里山國家風景區官網或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。
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