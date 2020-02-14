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鼓勵定期健檢護健康 台南仁德衛生所連辦6場免費健檢
台南市仁德區衛生所表示，為鼓勵民眾定期健檢維護健康，規畫自後天16日起到6月間共舉辦6場免費全身性健檢，檢查項目包括大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌、肝癌、一氧化碳檢測、X光檢查(肺結核篩檢)及其他特殊項目，比一般公費健保健檢項目多，歡迎民眾利用。
仁德衛生所表示，首場後天上午7點到9點半，在仁德文賢國中舉辦辦，活動名稱「行動醫院、全民健檢」；現場還有藥事、照護公衛藥師提供用藥諮詢、戒菸諮詢、中醫師諮詢及食品安全宣導等服務，「歡迎民眾相約來做免費的檢查」。
不過仁德衛生所也提醒民眾 ，有呼吸道症狀者，應盡速就醫在家休養，避免參加這項活動、體溫38℃以上者也應避免參加，尤其必須14天自主管理期間者也要避免，另有慢性病且固定就醫者，建議不要重複篩檢。
參加免費健檢需事先禁食8小時帶健保卡，詢問各場次時間地點或者 有任何疑問可打仁德衛生所電話2704-153。
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