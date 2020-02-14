影／情人節快樂！黃敏惠送嘉義市議員桔梗花巧克力
今天是情人節，嘉義市議會召開第10屆109年第1次臨時會，通過市府下周對新冠肺炎疫情及防疫採專題討論方式，市長黃敏惠會後贈送 議長、議員及現場工作人員一束吉梗花及巧克力，祝大家情人節快樂。
嘉義市議會多名議員，今天針對新冠肺炎疫情，及防疫物資丶民眾搶購現況，未來校園防疫衛生等議題提出關心，要求市長黃敏惠及衛生局、教育、社會、觀新及建設處下周疫情專題報告改為專題討論，同時通過109年度總預算第一次追加預算案等3項臨時提案一讀。
黃敏惠會後特別準備鮮花、巧克力，與議長莊豐安一知分贈各議員及現場工作人員，並說明是嘉義特產桔梗花，用漂亮的花祝福大家情人節快樂、大家都能平安健康。
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