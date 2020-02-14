台南體3地下停車場今動土 紓解永華市政周邊停車需求

台南市永華市政中心周邊停車位不足，台南市政府向中央爭取前瞻立體停車場，獲得7座停車場補助，其中，今天率先在台南生活美學館及永華國民運動中心間的體3立體停車場舉行動土典禮，預計2022年完工啟用，可望紓解市區停車需求壓力。

台南市長黃偉哲表示，台南市為歷史文化古都，市區人車密集、商業活絡，觀光遊憩旅次量大，停車需求高，因道路路幅可供規畫路邊停車空間相對有限，市府為了改善停車問題，爭取前瞻基礎建設立體停車場。目前有7座立體停車場獲得中央補助經費，共26.2億元，其中體3地下停車場總工程經費8.04億元，獲中央4.19億元的挹注。

交通局長王銘德指出，體3地下停車場新建工程基地位於永華國民運動中心北側，鄰近永華市政中心及未來先進運輸系統轉乘場站，且為市區進入安平地區的中繼站，基地面積約2.9公頃，停車場採地下2層設計，共有577席汽車位及48席機車位。地面層為共融式運動公園，並規畫兒童籃球場、溜冰場及日光廣場，預計2022年4月完工後，紓解市政中心周邊的停車壓力及轉乘需求，並可成為市民休閒踏青的新地標。

停管處長黃俊傑表示，綜合考量基地面積與土地空間限制，體3地下停車場新建工程朝向多功能發展規畫，不僅符合停車場使用公益性，且兼具綠地公園休憩與大眾運輸轉乘功能，未來營運將導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效益與服務品質。