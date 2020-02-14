掃瘟疫！台南金唐殿蕭壠香科 百足真人蜈蚣陣開館遶境

台南市佳里區金唐殿庚子香科醮典今天請王，長達201.8公尺的百足真人蜈蚣陣也到金唐殿開館後，展開4天遶境行程 ，今天先在金唐殿遶行3圈後，接著前往清華宮，同安寮鎮安宮，子龍廟永昌宮，菜寮朝安宮，南聖宮，佳里興震興宮，保安宮，隊伍綿延數百公尺，所到之處信徒夾道歡迎，焚香膜拜，晚上7點回到金唐殿後，瘟王神轎及各地神轎明天展開3天遶境。

台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委郭國文等均出席開館剪綵，黃偉哲表示，佳里金唐殿庚子年 百米真人遶境祈求平安，尤其面對武漢肺炎（新型冠狀病毒）的蔓延 ，民眾心理很需要得到信仰的慰藉，很期待百足真人遶境，可為大北門區、佳里區得到人心平安及消災解厄。

金唐殿主委陳立國表示，蜈蚣陣通常為4至12歲兒童裝扮成漢、唐、宋等文武百官，裝扮人數從36位至108位不等，早期皆用人力扛抬，目前則裝上輪子用曳引機牽引前進，工作人員在兩旁護衛。金唐殿蕭壟香蜈蚣陣由108位兒童，裝扮36天罡、72地煞108位天神星君，神威顯赫。

金唐殿香科醮典蜈蚣陣，歷年來都由寧安宮負責，由於蜈蚣陣都賦予神格，是香科最重要的陣頭，綿延最長的藝陣，由於代表香科千歲爺巡視各村庄掃妖除魔，「以毒攻毒」，因此所到之處都受信眾們歡迎，焚香膜拜，當蜈蚣陣停駐時，信眾則來回鑽蜈蚣陣，因可帶來庇祐及福蔭。