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西部、金馬注意濃霧！ 今天鋒面接近西南風增強

蒙娜麗莎、梵谷戴安全帽 名畫搭鹽水蜂炮成打卡熱點

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
「讓世界看見鹽水」的藝術裝置上，名畫主角都戴上「安全帽」，令人會心一笑，16日前文化局舉辦「讓世界看見愛」活動，攜伴在月之美術館秋季展作品前拍合照，有機會獲客製化禮物。圖／文化局提供

月津港燈節及鹽水月之美術館秋季展展期至2月16日進入尾聲，許多遊客與在地居民發現一件未在導覽地圖上的隱藏作品，悄悄掛在往一銀巷弄內牆上，近10幅世界名畫在牆上大集合，宛如進到美術館一樣，特別的是畫上的人物都戴上安全帽，讓人一見就會心一笑，搭上鹽水蜂炮的觀光潮，引起不少討論話題。

台南南市政府文化局表示，其實這是月之美術館計畫在鹽水設置常設性的藝術裝置之一，除這件「讓世界看見鹽水」之外，在中正路立面的「光陰使者」設置，也將繼續媒合居民，擴大在中正路老屋立面設置，遊客除可在非燈節期間觀賞作品，作品也兼具日夜可看性，並透過作品了解鹽水在地文史內涵及特色。

今天因逢2月14日西洋情人節，文化局也應景在2月14日到16日推出「讓世界看見愛」活動，民眾只要攜伴在月之美術館秋季展任何一件作品前拍下甜蜜合照，上傳月之美術館臉書粉絲專頁活動頁面，就有機會獲得小編親自客製化的美術館作品合成照，讓愛成為月之美術館典藏之一。

文化局表示，「讓世界看見鹽水」這件作品，概念是融合地方特色民俗鹽水蜂炮與月之美術館推廣藝術，將地方文化元素與西洋藝術連結，包括達文西的「蒙那麗莎」、米勒的「拾穗」等世界名畫，畫作中人物如拿破崙、蒙娜麗莎、梵谷等，都戴上安全帽，呼應每年鹽水蜂炮時，大批遊客都戴安全帽全副武裝的打扮。

文化局透露，創作團隊構想是鹽水蜂炮時全國或世界各地遊客戴上安全帽追逐炮城，或許在自己身旁一起隨蜂炮跳動的人，就是知名人物，因此畫中人物都戴上安全帽，加上呼應月之美術館讓藝術進入居民生活周遭的概念，同時也營造戶外美術館氛圍，四面八方的民眾都有機會因此相知相遇，成為小鎮拍照打卡的熱點之一。

除此之外，中正路立面執行的「光陰使者」也將規畫為常設藝術裝置，鹽水在地藝術團隊禹禹藝術工作室，在月之美術館秋季展期間，在整修有成的中正路老街立面打造時光守護神獸「光陰使者」，融合各家戶的生命故事，創造專屬家戶神獸形象，傳遞與土地相互連結的溫暖語彙，相當吸睛。

文化局說，未來在月之美術館的計畫下，將持續媒合在地居民與店家進行作品設置，營造街區的藝術氛圍。隨著秋季展與月津港燈節接近尾聲，月之美術館並未停歇，持續朝向生活生態博物館邁進。

「讓世界看見鹽水」的藝術裝置上，名畫主角都戴上「安全帽」，令人會心一笑，16日前文化局舉辦「讓世界看見愛」活動，攜伴在月之美術館秋季展作品前拍合照，有機會獲客製化禮物。圖／文化局提供

美術館 文化局 鹽水蜂炮
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