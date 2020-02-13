不受疫情影響 臺灣國際蘭展3月台南後壁烏樹林如期登場

台南3月的重頭戲「2020臺灣國際蘭展」已展開布置，匠師們正如火如荼盡其所能的加緊趕工，希望將帶給民眾精彩視覺饗宴。台南市政府農業局表示，雖然新冠肺炎（武漢肺炎）疫情於全球依舊延燒，但全國人民同心抗疫，相信疫情將會趨緩，「2020臺灣國際蘭展」將如期於3月7日至3月16日在臺南市後壁區蘭花生物科技園區登場！

臺南市長黃偉哲表示，2019臺灣國際蘭展締造參觀總人數超過21萬人、全場參賽蘭花1504株，蘭展觀展的國別共有43國、3至5年內外銷訂單113.1億元等佳績；今年適逢嘉南大圳自1920年動工以來百週年，嘉南大圳與烏山頭水的開發與建造，充足豐沛的水源，為農民帶來富足的生活，也帶動農業以外的百業興起，蘭花產量也同時期開始進入臺灣；加上蘭展邁入第16週年，「作16歲」也是台南府城特有的文化習俗，藉由經過這個禮儀之後，便正式長大成人，也象徵國際蘭展正式邁入另一個階段，承擔更大的責任。

2020臺灣國際蘭展將以「豐饒百年」為主軸，六大展區「豐饒百年」、「好圳百年」、「建築百年」、「傳藝百年」、「蘭續百年」、「湯泉百年」，呈現這塊土地自古以來的重要文化軌跡，帶大家一同回顧臺灣百年圍繞在你我生活中重要的回憶，細細品味專屬臺灣的早年風貌。

從貫穿嘉南平原的磅礡大圳、燦爛搖曳的金黃梯田、矗立其中的古老三合院到街訪鄰居交流情感的戲棚下，一景一景由奼紫嫣紅的蘭花交織而成，呈現嘉南大圳澆灌出的豐饒物產以及臺灣過去繁華的歲月。欣賞完精彩的主題館，還有網美打卡絕不能錯過的浪漫「黃金隧道」、「夢幻蘭花牆」以及呈現台灣蘭花國際訂單實力的「百億奇蹟專區」跟蘭花教育向下扎根成果的「繪本故事區」等等，每一處無不展現出臺灣雄厚堅強的蘭花軟實力，精彩絕倫待您一睹為快！

除了白天耀眼太陽與花爭妍鬥麗，夜晚閃爍燈光搭配柔媚蘭花亦是唯美景緻，此次「2020臺灣國際蘭展」提供逛展不一樣的新鮮選擇，購買團票的企業或個人即可獲贈VIP NIGHT入場券，想體驗漫步在星夜蘭花叢中的雅致與從容悠閒的逛展氣氛，或是穿梭文人墨空中侃侃而談，千萬不可錯過VIP NIGHT！

臺南市政府農業局長謝耀清表示，蘭展屬室內的展覽活動，為防堵病毒進入展區，防疫措施如下：(1)展場內加強環境消毒清潔工作，特別是民眾手部易接觸之公共設施如手把等。(2)展場入口量體溫，倘有發燒情形，將勸導民眾不要進入展場。(3)於各廁所內提供洗手乳及擦手紙，方便民眾作手部清潔，並張貼防疫宣導標語。(4)展館內水牆是否加入消毒溶液如次氯酸鈉，將視疫情狀況作調整。