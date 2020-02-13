台塑送消毒水又動員消毒 麥寮鄉率先防疫大作戰

台塑為協助地方抗疫 ，今天提供4公噸的消毒水給麥寮鄉公所，不僅送消毒水，還擔心藥濟濃度過高易造成傷害環境，特別指派六輕管理處防疫大隊，教導麥寮清潔隊人員，如何安全稀釋使用，隨後動員兵分多路，展開全鄉大消毒，這也是雲林縣率先展開抗疫大作戰的鄉鎮。

麥寮鄉長蔡長昆說，疫情居高不下，造成民眾人心惶惶， 尤其麥寮是全國最大的化學工業重地，每天來自全國各地，甚至有國際的包商、員工進進出出，人多也複雜，容易讓麥寮處於高風險之下，因而公所與台塑六輕協商，並攜手合作，展開抗疫大作戰，期待打造一個安全居家的麥寮，讓鄉民安度疫情，他代表麥寮感謝台塑企業的用心。

台塑麥寮管理處副總經理陳文仰說，一個多月來新冠狀肺炎，讓全國民眾恐慌，聞疫色變，六輕和麥寮是生命共同體，攜手合作抗疫，為鄉民營造安全居家環境，責無旁貸，尤其麥寮是雲林沿海人口最多的鄉，防疫更應加倍用心。

陳文仰說，台塑不只加強六輕人車進出防疫管制，也送消毒水還動員協助消毒，就為能共同打造安全健康，讓鄉民免於恐慌的環境。