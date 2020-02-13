聽新聞
test
0:00 / 0:00
向老天爺多要一點水 曾文等4水庫下午啟動人工增雨
為紓緩枯水期南部地區供水壓力，經濟部水利署人工增雨作業小組把握難得降雨雲系，今天通知曾文、烏山頭、南化水庫及甲仙堰等管理單位在下午2時完成人工增雨作業整備，並於下午3時35分啟動，期能適時增加降雨量，為水庫挹注水量。
南區水資源局長連上堯表示，南部水庫集水區因為自去年9月起，累積降雨量均低於歷年同期平均值，所以自去年10月起即積極採取跨區域水源調度、控管水庫出水量、加強灌溉節水等作為，並與水利署人工增雨作業小組密切聯繫，一有適合人工增雨機會，即迅速在地面啟動人工增雨作業，期望降低枯水期可能對民眾帶來的用水不便。
中央氣象局資料顯示，今日下午至2時鋒面接近及西南風增強，臺灣西半部轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機會，南部水庫集水區也有短暫陣雨機會。為掌握難得人工增雨時機，水利署人工增雨作業小組通知水利署南區水資源局、台灣自來水公司第六區管理處、嘉南農田水利會等水庫管理單位，進行人工增雨作業，期盼能紓緩南部地區水情。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言