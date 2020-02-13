向老天爺多要一點水 曾文等4水庫下午啟動人工增雨

為紓緩枯水期南部地區供水壓力，經濟部水利署人工增雨作業小組把握難得降雨雲系，今天通知曾文、烏山頭、南化水庫及甲仙堰等管理單位在下午2時完成人工增雨作業整備，並於下午3時35分啟動，期能適時增加降雨量，為水庫挹注水量。

南區水資源局長連上堯表示，南部水庫集水區因為自去年9月起，累積降雨量均低於歷年同期平均值，所以自去年10月起即積極採取跨區域水源調度、控管水庫出水量、加強灌溉節水等作為，並與水利署人工增雨作業小組密切聯繫，一有適合人工增雨機會，即迅速在地面啟動人工增雨作業，期望降低枯水期可能對民眾帶來的用水不便。