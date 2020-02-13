雲林foodpanda遭惡意棄單逾百件 外送員將餐食贈弱勢
台灣近期興起美食外送平台「foodpanda」，雲林斗六市外送員近3日遭惡意大量訂餐逾百件，金額粗估達7萬元，找不到訂餐者的食物都由外送員處理，有多名斗六外送員發起愛心，將惡意棄單的餐食，分送給街友、弱勢長輩。
斗六市foodpanda外送員們，從日前10日開始連續3天遭用假名、國際電話惡意大量訂餐，外送員找不到訂餐者，甚至有20多名外送員遭惡整到荒郊野外，3天累積上百件惡意棄單，每件金額從500到數千元不等，讓外送員們直呼做白工，並希望惡作劇快落幕。
張姓、江姓外送員提到，媒體揭露此事件後，就不再有惡意訂單，這幾天惡意訂餐最高有5千元的速食、接著是3600元的牛排，公司外送程序是只要確認無人取餐，都由外送員自行處理。
因此，2月11日中午大量訂餐中，有一大堆便當、滷肉飯、火鍋店的鴨血湯，他們在私人群組中，和大家討論完，決定把餐點分享給斗六火車站附近的街友、做資源回收的長輩。
張、江姓外送員說，接到愛心餐點，每個人都展露出笑容，許多人一開始都不太好意思，頻頻拒絕最後才收下，他們希望民眾可以發揮同理心，外送員送餐辛苦，惡意訂餐也會浪費食物，期盼事件圓滿落幕。
foodpanda外送平台則確認有此事，該公司表示，目前已掌握雲林消費者惡意訂餐狀況，針對異常訂單會再次確認訂餐資訊，才讓訂單成立，以維護店家及外送夥伴權益，若店家或外送夥伴已出餐或完成派送，所有損失將由公司全額支付。
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