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助嘉縣市幼兒園防疫 吳鳳科大提供次氯酸除菌水

中央社 / 嘉義縣13日電

武漢肺炎疫情延燒，導致口罩、酒精供不應求，吳鳳科技大學自今天起，定期免費提供自製次氯酸除菌水給嘉義縣市幼教學會幼兒園及相關幼托機構，盼防疫做到滴水不漏。

吳鳳科技大學表示，學校為了教學，購置「除菌液電解設備」，混合一定比例的食鹽及水，倒入電解設備，自製「次氯酸」，加水稀釋成除菌水。

吳鳳科技大學校長蔡宏榮指出，次氯酸除菌水使用後，不但不會對環境造成傷害，消毒效果不亞於酒精，原液加水稀釋後可用在手部清潔、環境消毒、蔬果和餐具清潔，也可消除異味，對防疫消毒很有幫助。

蔡宏榮表示，武漢肺炎疫情延燒，連幼兒園消毒用酒精也告急，日前嘉義縣市幼教學會理事長鄭中文、趙世煇向吳鳳科技大學提起消毒酒精不足情形。

蔡宏榮說，吳鳳科大不僅協助鄰近社區防疫，這次更擴大至嘉義縣市幼兒園，自今天起定期免費提供自製次氯酸除菌水給嘉義縣市幼教學會幼兒園及相關幼托機構，希望協助各幼兒園防疫做到滴水不漏，提供幼童健康與安全環境。

吳鳳科大幼兒保育系主任賴媛姬表示，吳鳳科大「除菌液電解設備」每日可生產約10公升的次氯酸除菌水，今天先送嘉義縣市幼教學會20及10公升的除菌水，後續將陸續提供。

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