網友支持 台南山上花園水道博物館收編流浪犬

台南市山上花園水道博物館是新興熱門景點最近有一，隻流浪的米克斯犬在園區穿梭，不少遊客向館方投訴，館方直接在臉書粉專徵詢意見後，今天決定將狗兒收編成為博物館的一員。

山上花園水道博物館相當遼闊，偶爾有流浪犬從柵欄縫隙鑽入，只要館方人員驅離，一般都會離開，但最近卻出現一隻黃色的米克斯流浪犬，常趁著票口人潮擁擠時，衝進園區，趕也趕不走。

這隻米克斯流浪犬個性溫馴，部分遊客有時也會餵養，使得米克斯犬習慣性地進入園區，有些遊客因狗兒驚嚇幼童，要求驅離，也讓館方很苦惱。

館方在是否驅離間舉棋不定，決定在臉書粉專爭詢網友的意見；館方統計，在不到1天的時間內，徵詢意見網頁被分享超過1600次，逾1萬名網友留言，一面倒地希望將狗兒收編成為園區的一員。

台南市政府文化局長葉澤山表示，當時文化局內部已進行評估，臉書粉專調查結果是網友一面倒要求園區認養，甚至有人願意捐贈物資，讓狗兒可以安身立命。

因網友反應熱烈，台南市長黃偉哲也支持狗兒續留園區，文化局決定將這隻米克斯流浪犬安置在沒有開放的員工工作區，負責守望工作，日後再視情況，讓狗兒和遊客互動。