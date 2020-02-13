嘉義228公園花海盛開 遇下雨花況仍可持續到3月
明天是西洋情人節，嘉義市政府在228紀念公園種植波斯菊向日葵，規劃4公頃美麗花海，鼓勵民眾利用假日到戶外踏青，雖然遇到這波鋒面近期可能下雨，但市府建設處認為只要雨勢不太大，花況可延續到3月初。
嘉義市政府建設處公園管理科長趙栢烽表示，位於劉厝里大富路的228國家紀念公園，是許多民眾散步、運動最佳去處，過去曾小規模試種，去年12月搭配玉山路花海節，在自強街、大貴路、大信街、大富路圍繞的公園內，種了4公頃波斯菊與向日葵。
他說，受氣候影響，過年期間228公園內花開約6成，近期天氣晴朗美麗花海盛開、十分漂亮，搭配花海節的裝置藝術，成為許多人拍照打卡景點，是歡迎市民假日休閒到公園賞花。
建設處表示，波斯菊花語是「純真並永遠快樂著」，祝願每一位來嘉義市賞花的朋友擁有數不盡的幸福。
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