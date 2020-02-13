嘉義228公園花海盛開 遇下雨花況仍可持續到3月

因應新冠肺炎（武漢肺炎）影響，台南市烏山頭風景區每年農曆春節過後，實施冬季優惠票價一律100元，原本優惠到2月底，決定延長至3月底；虎頭埤風景也推出「2020（愛你愛妳） 夫妻、情侶同遊一人免費」活動，2月14日至27日期間之平日，夫妻、情侶同遊虎頭埤，即可享兩人同行一人免費優惠（團體不適用本優惠），以帶動觀光。

2020-02-12 23:40