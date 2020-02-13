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台南「蕭壠香」明請王起醮 瘟王神轎繞境驅除新冠肺炎

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南佳里金唐殿庚子蕭壠香科五朝王醮明天上午8點出發請王後，將熱鬧展開。記者吳淑玲／攝影

台南佳里金唐殿庚子蕭壠香科五朝王醮，將在明天早上8點出發前往王船地請王後，神轎天兵也開光點眼後，百足真人蜈蚣陣剪綵後，將正式展開遶境出巡，金唐殿主委陳立國表示，蕭壠香瘟王醮典向來以逐瘟除煞聞名，目前正值武漢肺炎（新冠肺炎）期間，參與香轎更熱烈達到74頂轎，比往年多了10多頂轎，祈求神威顯赫，驅除肺炎不要進來，讓台灣平安。

台南沿海五大香科之一佳里金唐殿庚子蕭壠香科活動陸續登場，明天上午8時由金唐殿出發前往「請王」，17角頭神轎共同參與，鎮醮的神明也將開光點眼；另有金氏世界紀錄的108節百足真人蜈蚣陣開館剪綵，晚間11點起鼓入醮，啟建五朝王醮。

金唐殿的蜈蚣陣有108節、全長201.8公尺，曾獲金氏世界紀錄最長花車認證，108名神童報名也是秒殺，蜈蚣陣明天「請王」開館後先在金唐殿四周繞行3圈，隨即展開遶境，蜈蚣陣遶境14日起至17日。

金唐殿主委陳立國表示，子卯午酉這4個地支年度，被稱為「大驅年」，特徵是通常會有農曆的閏月，意即這四個地支年度通常比較凶，而且多災多難，須需要大力驅瘟除煞，一般廟宇王爺要刈香，也盡量避開這4個年度。金唐殿王爺神威顯赫，神力很夠，又被乾隆聖旨勅封為殿，古代的殿是皇帝辦公議論國政的場所，地位遠高於宮。金唐殿就選在這4個大驅年的年度來刈香，效果特別好。

陳立國指出，蕭壠香瘟王醮典向來以逐瘟除煞聞名，玉皇上帝遣使下凡的玉勅代天巡狩，一般民眾暱稱為千歲爺，道教的祭典科儀稱之為「逐瘟使者、驅魔大王」，千歲爺俗稱瘟王。之前武漢肺炎一直在蔓延，得到千歲爺感應，舉辦驅逐武漢肺炎法事，辦香案置天台三天，請千歲爺降旨靠神明的力量，將瘟疫驅逐掉或阻止不要再進來，讓台灣可以安心平靜平安。

蕭壠香每三年一科，是台南知名濱海五大香科之一，今年適逢庚子香科年，金唐殿將在2月14日請王，百足真人蜈蚣車也同日剪綵開館並提前一天遶境，神轎從15到17日3天遶境，今年各地參與香轎相當踴躍達到74頂，比往年多了10多頂，預期更加熱鬧，2月20日送王燒王船。

台南佳里金唐殿庚子蕭壠香科五朝王醮打造的王船，今年信眾「添載」踴躍，已逾萬包，將在20日送王隨燒王船火化。記者吳淑玲／攝影
台南佳里金唐殿主委陳立國表示，今年庚子蕭壠香科五朝王醮，因遇到武漢肺炎，祈求瘟王神威顯赫驅逐肺炎，保護台灣平安。記者吳淑玲／攝影

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