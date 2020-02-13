迎接情人節「閃光」約會景點 愛情絲路花燈迷人

明天西洋情人節，情人們準備跟你（妳）的閃光，怎麼度過呢？台18線阿里山公路32K：阿里山國家風景區入口景點牛埔仔大草原（愛情絲路），原就是情人節約會打卡熱點，今年增設浪漫花語、童話、樂園花燈組合，明後天夜間6點都會點燈，營造童話夢幻世界花影藝術，愛戀圓舞曲。

縣府文化觀光局推薦熱門情人節約會打卡熱點: 阿里山18號牛埔仔大草原（愛情絲路）、番路鄉天長地久橋；東石鄉漁人碼頭；中埔鄉綠盈牧場浪漫鎖教堂；布袋鎮高跟鞋教堂。

首推打卡點就是愛情絲路，以「愛情雜誌、愛情繪本、愛情漫畫、愛情立體書」等做為主題愛情圖書館，一本本巨大立體愛情書造型，是情侶必拍打卡點，還有浪漫玫瑰花牆、少女系乾燥花吧台。

今年增加「花語、童話、樂園」浪漫大型主題花燈組合，讓遊客走入卡通場景，有美女與野獸，哈利波特電影人物，還有胡桃鉗士兵等卡通人物，童話王子與公主美好結局，造就愛情想像及迷人期待。

以花語象徵愛情樣貌，融入愛情童話共鳴題材，再以沉浸式光影氛圍營造樂園空間，入口意象以哈利波特的「預言家日報」為題材，打造「童話日報」互動光影拍照區，讓愛侶可以走進書本，化身角色互動拍照。